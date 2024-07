Fortaleza viaja com Zé Welison para enfrentar o Criciúma; veja desfalques e retornos

O Fortaleza viajou com novidades para enfrentar o Criciúma em Santa Catarina. Trata-se do volante Zé Welison, que no último boletim médico divulgado pelo clube, estava em processo de transição após estiramento muscular na coxa esquerda.

O atacante Marinho, que havia sido diagnosticado com torcicolo muscular, também embarcou para o confronto.

Quem também aparecia em transição na atualização do clube era o meia Emmanuel Martínez, após estiramento ligamentar colateral medial do joelho direito, mas este não viajou com a equipe. Calebe está em processo de fortalecimento muscular e continua fora de condições de jogo.

Além desses, o Fortaleza não vai poder contar com os suspensos Hércules e Breno Lopes, além de Kuscevic, expulso na vitória por 3 a 1 contra o Atlético-GO.

Legenda: Zagueiro Titi Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Os retornos por cumprimento de suspensão ficam por conta de Titi e Brítez.

O jogo

Criciúma e Fortaleza se enfrentam no Estádio Heriberto Hülse, nesta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília). A bola rola pela partida atrasada da 3ª rodada da Série A.