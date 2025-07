Fortaleza tenta contratação de Luizão, formado na base do West Ham

O Fortaleza tenta o empréstimo do zagueiro Luizão, que defende o Pogon Szczecin (Polônia) e pertence ao West Ham. O atleta tem interesse em voltar ao Brasil, e o vínculo seria até o fim do ano. A informação inicial foi do jornalista Felipe Silva e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Luizão, de 23 anos, também atua como volante. O jogador canhoto chegou ao clube inglês para atuar no time Sub-21. Pela equipe, Depois foi para o time B da equipe até ser emprestado ao time polonês.

Vestindo a camisa do Pogon Szczecin, o zagueiro e volante já atuou em 30 partidas e balançou as redes uma vez. Não é a primeira vez que o nome do jogador aparece como alvo do Tricolor do Pici. No fim do ano passado, o clube já monitorava a situação do atleta.

O Fortaleza volta a campo no sábado (26), quando enfrenta o Bragantino em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h30 (de Brasília), no Castelão.