Fortaleza oficializa empréstimo de Calebe ao Alavés, da Espanha

O Fortaleza oficializou o empréstimo do meia Calebe ao Deportivo Alavés na manhã desta terça-feira (23). O contrato de empréstimo com a equipe espanhola vai até 31 de junho de 2026, com opção de compra de 4 milhões de euros após o fim do período. O jogador já foi anunciado pela equipe da primeira divisão da Espanha.

Nesta temporada, o meia disputou apenas 25 partidas pelo Fortaleza e marcou somente um gol e não deu assistência. Calebe sofreu com diversas lesões sendo preterido muitas vezes ao longo de sua passagem pelo Leão. Mesmo assim, marcou seu nome na história do clube ao marcar o gol do título do pentacampeonato estadual.

Números no Tricolor

Desde que chegou, em 2023, Calebe disputou 98 partidas com a camisa Tricolor, tendo 9 gols e 9 assistências, acumulando um título de Campeão Cearense (2023) e uma Copa do Nordeste. Com o empréstimo, o atleta teve contrato renovado com o Leão do Pici até o fim de 2028.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto