Adam Bareiro destaca briga por posição com Lucero e Deyverson no Fortaleza: 'Darei o meu melhor'

Reforço do Fortaleza, o atacante Adam Bareiro foi apresentado na tarde desta terça-feira (22), no Pici. O jogador, que já estreou com a camisa do Tricolor no duelo diante do Bahia, pelo Brasileirão, destacou a relação com Renato Paiva e a disputa por posição no time titular com Lucero e Deyverson.

"Eles não estão passando por um momento de fazer gol, mas tanto ele como o time não estão passando um bom momento. Por isso tanto jogadores novos, treinador novo, todos estão para tentar mudar a situação. Obviamente gera uma competitividade, mas de forma saudável. Cada treino tem que dar o melhor de si. Depois, o treino é quem escolhe quem vai ou não jogar", destacou o atleta.

"Da minha parte, sempre fui igual em todos os clubes. Se estou jogando, darei todo meu melhor para não deixar nunca mais o posto (de titular), para que jogue todos os jogos. Mas se não sou o escolhido, sempre vou estar apoiando os companheiros. Se eles vão bem, o Fortaleza também vai bem. E é o que eu quero também. Já joguei também de falso 9, tem muito sacrifício também... O jogador tem que fazer sacrifício pelo time. Eu gosto muito mais de jogar perto da área, é onde eu me sinto seguro, sempre fazendo gol. É onde um nove se sente seguro", completou.

O Fortaleza já iniciou a preparação para enfrentar o Bragantino. As equipes se enfrentam neste sábado (26), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Novo técnico da equipe, Renato Paiva assumiu a equipe após a saída de Vojvoda e tem a missão de recuperar a equipe na principal disputa do ano: o Brasileirão.

"É pouco tempo trabalhando com Paiva. Ele tá montando um time aguerrido, onde todos somos companheiros. Onde vamos todos juntos para atacar quanto para defender. É uma das minhas características também, eu sempre fui trabalhador para todo o time onde eu estive. Assim, no jogo passado foi muito disso. Ajudo na marcação. Obviamente, quando passa para o ataque, a principal referência tem que ser o 9. E outra coisa que ele ou qualquer treinador do mundo vai pedir, é fazer o gol", finalizou.