Fortaleza tenta contratação de Breno Lopes, do Palmeiras

O Fortaleza negocia a contratação do atacante Breno Lopes, do Palmeiras. O clube cearense tenta o empréstimo do jogador de 26 anos até o fim de 2023. O contrato na equipe paulista é até 2024.

Em 2022, o atleta disputou 43 jogos e marcou cinco gols, com duas assistências. Apesar do número de partidas, Breno Lopes deve ser liberado pela falta de espaço no plantel e pelo alto salário.

A busca por um atacante é uma das prioridades do Fortaleza no mercado. Até o momento, a equipe anunciou apenas o ala Yago Pikachu como reforço. No setor, o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda tem: Thiago Galhardo, Romero, Robson, Romarinho, Moisés, Pedro Rocha, Depietri e David da Hora.