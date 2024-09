Richard avalia sequência positiva do Ceará na Série B: ‘chave do trabalho de Condé é o equilíbrio’

Em reta final de preparação para encarar a Chapecoense, no próximo domingo (15), fora de casa, o goleiro Richard destaca o bom momento do time e comparou os trabalhos de Vagner Mancini e Léo Condé. Um dos líderes do atual elenco, o arqueiro evitou calcular quantidades de vitórias para o acesso, mas ressaltou o foco do time a cada partida.

"Acredito que muitas vezes a gente não pensava [sob comando de Mancini], era tudo ou nada, vencia ou perdia. E como eu falei, a chave do trabalho do Condé é o equilíbrio. E a gente tá achando esse equilíbrio, estamos numa sequência muito boa", pondera o arqueiro.

Richard trouxe outros pontos que fazem o trabalho do novo comandante ter a consistência necessária na segundona. O camisa 1 aproveitou para ressaltar o papel do setor ofensivo alvinegro, que lidera o ranking de melhor ataque da competição.

"A gente é mais equilibrado agora, acredito que éramos bem agressivos, mas é maneira de jogar, cada treinador tem a sua característica. Éramos bem agressivos antes, jogava no mano a mano atrás e procurava sempre estar vencendo os jogos, agora queremos ganhar os jogos, mas de uma maneira mais equilibrada. Como temos bons jogadores no ataque, isso acaba nos ajudando, porque sempre vamos ter chances de gol. O pessoal tem vivido bom momento, tem nos ajudado, espero que a gente possa ir assim até o final do campeonato", avalia o atleta. Richard goleiro do Ceará

PRÓXIMO ADVERSÁRIO

O Vozão conta com cinco dias de treinamentos antes de encarar a Chape no próximo final de semana. Apesar de estar na zona de rebaixamento, Richard pregou respeito ao adversário e sua força na Arena Condá.

"A Chapecoense tem uma grande equipe, com grandes jogadores, lembro que no primeiro jogo aqui, em nossa casa, a gente fez o gol no último minuto e esperamos um jogo duro lá. Eles vêm de uma vitória e isso traz confiança para os jogadores. A gente vai enfrentar um campo difícil, um clima diferente daqui, creio eu, mas não podemos nos apegar às circunstâncias, a gente tem que focar no que podemos fazer e espero que possamos fazer um grande jogo", pontua Richard.

BUSCA PELO G-4

A vitória sobre o Operário, por 2 a 1, dentro de casa, fez o time de Porangabuçu ficar a três pontos do G-4 da tabela de classificação. O goleiro lembrou disso, mas ponderou que o foco é estar entre os quatro primeiros nas últimas rodadas.

"A gente sabe que é importante chegar o quanto antes no G-4, mas a gente também pensa em quando chegar, permanecer. Estamos num momento decisivo do campeonato, sabemos que cada ponto, cada vitória, principalmente fora de casa, vai fazer muita diferença lá na frente. O que a gente tem batido é na constância de estar pontuando em cada jogo", aponta o camisa 1.

GOLS SOFRIDOS

Apesar de ter melhor ataque da competição, o Ceará busca ainda o equilíbrio defensivo. O time alvinegro tem a 6ª pior defesa da competição, com 30 gols sofridos em 25 jogos até aqui. Apesar disso, Richard amenizou o problema e pontuou que o treinador tem focado no nisso para melhorar o quesito na parte final da Série B.

"A gente tem conversado bastante, treinar mais, o aspecto emocional pouca influência, o importante é a equipe está vencendo, como foi no último jogo. Claro que incomoda [sofrer gols], ao todo, quando passamos um período sem levar gol, eu sempre falei aqui que era um trabalho de todos e agora é igual. Mas acredito também que nos últimos jogos a gente tem evoluído bastante e as equipes têm tido poucas oportunidades", ressalta o goleiro.