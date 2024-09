Lourenço deve retomar titularidade no Ceará contra time que mais enfrentou na carreira

Sem Richardson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Léo Condé deve promover o retorno do volante Lourenço ao time titular do Ceará para enfrentar a Chapecoense no domingo (15), em Chapecó.

O camisa 97, inclusive, sabe bem o que é jogar contra o Índio Condá, principalmente dentro da Arena Condá. É que a Chapecoense foi o time que Lourenço mais enfrentou na carreira até aqui. São 22 confrontos do atleta contra o time de Chapecó, ao todo, e o volante alvinegro precisa melhorar o desempenho histórico nesse duelo.

Das 22 vezes que encarou a Chape, Lourenço ganhou apenas cinco. O restante foram seis empates e onze vitórias do Índio. O volante, no entanto, fez um gol no alviverde catarinense, e numa condição especial.

Na final do campeonato estadual de 2021, jogando pelo Avaí, Lourenço fez o primeiro gol da vitória por 2 a 1 do Leão da Ilha no duelo de ida.

No jogo de ida entre Ceará e Chapecoense, pela Série B deste ano, o meio-campista não deixou sua marca, apesar do triunfo do Alvinegro. Domingo, em novo encontro, ele tentará marcar seu segundo tento sobre o time que ele mais enfrentou na carreira.

“É uma curiosidade legal, especialmente pela vitória no primeiro turno, mas sabemos que cada jogo tem a sua história. O foco agora é em trabalhar bem para buscar um resultado positivo no domingo”

A tendência de que ele seja titular no domingo se dá pelo fato de Léo Condé não gostar de mexer muito na escalação e geralmente optar por atletas já bastante testados. Dos volantes do Vovô, Lourenço só perde em partidas disputadas e como titular na Série B para De Luca, que inclusive deve compor o meio campo do Vovô com ele, junto de Lucas Mugni.