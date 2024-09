DM do Ceará: Retornos de atletas lesionados e 'estrutura de seleção' | Cearácast

Em meio a temporada da Série B, o departamento médico do Ceará trabalha para agilizar retornos de atletas e prevenir novas lesões. O CearáCast bateu papo com os fisiologistas do time profissional alvinegro, Filipe Lourenço e Pedro Monteiro. Eles destacaram a estrutura de ponta e as situações de jogadores entregues ao Centro de Saúde e Performance (Cesp).

Com apresentação de Samuel Conrado, o episódio detalha o departamento médico do vovô e traz informações sobre Luiz Otávio, Fernando Miguel e Gabriel Lacerda. Os atletas seguem em ritmos diferentes na recuperação após cirurgias de LCA.

O torcedor pode acompanhar o episódio novo do Cearácast toda quinta-feira, às 20h30, na TV Diário, e aos domingos, pela manhã, na programação da Verdinha FM 92.5. Você pode assistir ainda no YouTube do JogasaSVM e, na plataforma de áudio, Spotify.

