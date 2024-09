Ex-vendedor de pipa, Rafinha vive expectativa de estreia pelo Ceará: ‘oportunidade da minha vida’

De vendedor de pipa à lavador de carro, Rafinha agora vive o sonho de estrear com a camisa do Ceará. O meia treina há duas semanas e avalia o Vozão como o maior desafio da carreira até o momento. O atleta, que foi o último reforço anunciado pela equipe, passou por problemas financeiros depois da saída do Grêmio e período “parado” no início da carreira.

“Eu tive base no Grêmio e depois da minha saída de lá fiquei um tempo sem jogar mas, graças a Deus, tive oportunidade no Capivariano e também me destaquei na Tombense. Para falar a verdade, aqui eu estou vivendo um sonho. É a oportunidade da minha vida. Pode ter certeza, os minutos e as oportunidades que eu tiver em campo, vou retribuir”, assegura o atleta em entrevista coletiva nesta terça-feira (10).

VENDEDOR DE PIPA

Após sair do tricolor gaúcho, o camisa 18 do Vovô teve que voltar para casa e enfrentou dificuldades na família. O atleta passou praticamente dois anos sem atuar até ser contratado pelo Capivariano-SP, em 2023.

“No momento que eu tive parado, acredito que foi o que tive mais dificuldades, principalmente na parte financeira. Muitas vezes o meu filho queria tomar um leite, comer um pão e a gente não tinha tanta condição. Eu queria ser o espelho para o meu filho futuramente. Então, eu lavava carro com meu sogro e vendia pipa. Disso, eu conseguia tirar uma renda ali e ajudar também a minha família”, lembra o jogador. Rafinha meia-atacante do Ceará

DISPUTA NO MEIO-CAMPO

Anunciado no dia 29 de agosto, o jogador vive expectativa de ser relacionado para o primeiro jogo com a camisa alvinegra. Para isso, Rafinha disputa espaço com Lucas Mugni, Recalde e Andrey, também um dos últimos contratados, que fez a função de “camisa 10” quando entrou na equipe.

“A minha vontade eu tenho que controlar, em questão da ansiedade, porque venho pra agregar. Eu preciso do melhor do Mugni, o melhor do Recalde para eu poder ter minutos em campo e também ajudar o Ceará na busca pelo acesso”, pontua Rafinha.

Com semanas livres entre um jogo e outro, é tempo ideal para Léo Condé conhecer melhor as valências da nova peça nos treinamentos.

“Eu sou um meia-atacante, mas por preferência dos treinadores, também posso atuar pelas pontas. Nossos atacantes vêm muito bem, Saulo, Erick Pukga que marcou gol no último jogo, o Aylon. Os meus pontos fortes são o um contra um, domínio, passe. Sou um jogador técnico, então acredito que como meia ou ponta, eu vou agregar bastante ao grupo”, destaca o jogador.

FORMAÇÃO DO MEIA

Antes de chegar na base do Grêmio (RS), onde ficou por mais de três anos, Rafael Barbosa Silva passou pelas categorias dos times paulistas: Rio Preto e América. Já no profissional, o atleta atuou no Capivariano-SP em 2023, quando marcou 7 gols em 24 jogos, pelo Paulistão A3, terceira divisão do campeonato estadual.

Depois disso, ele foi transferido para a Tombense (MG) por empréstimo, e com as boas atuações estendeu seu vínculo para esta temporada. Em 2024, Rafinha já marcou 4 gols e 2 assistências em 27 partidas. O meia, natural de São José do Rio Preto, pode ser improvisado no ataque.

Quinto na tabela da Série B com 39 pontos, o Ceará volta a campo contra a Chapecoense. As equipes se enfrentam no domingo (15), na Arena Condá, a partir das 18h30 (de Brasília).