Brítez chama comentarista de ‘cúmplice’ por fala sobre lance polêmico em jogo do Fortaleza

Brítez, zagueiro do Fortaleza, chamou Paulo César de Oliveira, comentarista de arbitragem do Grupo Globo, de cúmplice, em comentário nas redes sociais. A publicação foi feita em um vídeo de PC de Oliveira comentando lance polêmico em Internacional x Fortaleza.

Na postagem nas redes sociais do ge, PC de Oliveira opinou que a arbitragem agiu corretamente ao julgar o lance polêmico que resultou na vitória do Internacional por 2 a 1 sobre o Fortaleza, pela Série A, na última quarta-feira (11).

Brítez utilizou o seu perfil pessoal na rede social para fazer um comentário na publicação do vídeo de análise de Paulo César de Oliveira, dizendo “cómplice”, em espanhol, que traduzido para português significa cúmplice.

Legenda: Brítez, zagueiro do Fortaleza Foto: Reprodução/Instagram

No lance em questão, Brítez e Mercado, zagueiro do Internacional, disputam espaço na grande área do Fortaleza, quando o defensor do Tricolor do Pici vai ao chão e pede falta. O árbitro mandou o jogo seguir, e na sequência do lance o Internacional marcou o gol.