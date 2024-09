Fortaleza tem três jogadores suspensos para partida contra o Athletico/PR

O Fortaleza perdeu por 2 a 1 para o Internacional no Beira-Rio nesta quarta-feira (11), em jogo atrasado pela 19ª rodada da Série A e terá desfalques importantes para o jogo seguinte.

Na partida contra o Colorado, três dos advertidos estão suspensos para o próximo jogo, contra o Athletico/PR, no dia 14, na Ligga Condá, às 18h30, pela 26ª rodada da Série A.



Brítez, expulso, Pikachu e Martínez, pelo 3ª cartão amarelo, estão fora do jogo. O zagueiro argentino já tinha cartão amarelo e tomou o vermelho por reclamação logo após o 2º gol do Inter ser validado. O zagueiro argentino reclamou de falta de Mercado no lance do gol.

Retorno

Para suprir a ausência de Brítez, o Fortaleza poderá contar com o retorno de do zagueiro Kuscevic. Ele está com o grupo após a Data-Fifa servindo a Seleção do Chile.