Fortaleza recusa propostas para Valentin Depietri e deve aproveitar atacante em 2023

O Fortaleza recusou propostas de empréstimo para o argentino Valentin Depietri e deve aproveitar o atacante na temporada de 2023. O Diário do Nordeste apurou que o jogador de 22 anos tinha ofertas do mercado sul-americano, mas a decisão interna de momento foi a permanência do atleta no atual elenco.

Revelado pelo Santamarina-ARG, Depietri chegou ao Leão em 2021. O contrato é até julho de 2024.

Com a camisa tricolor, o jovem soma 39 partidas, com quatro gols e duas assistências. A contratação foi fruto de um mapeamento do Centro de Inteligência do Fortaleza (CIFEC) no futebol argentino.

Deste modo, a tendência é que o atacante siga como mais uma das opções ofensivas do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Para o setor, o comandante conta também com: Thiago Galhardo, Romero, Robson, Romarinho, Moisés, Pedro Rocha e David da Hora.

