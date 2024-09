Fortaleza vai entrar com representação e pedir afastamento de árbitro do jogo contra o Internacional

O Fortaleza irá entrar de forma oficial com uma representação contra a arbitragem da partida contra o Internacional, marcada por uma polêmica no lance do segundo gol da equipe gaúcha, que resultou na vitória do Colorado por 2 a 1 sobre o Fortaleza.

Além disso, o Tricolor do Pici confirmou que irá pedir o afastamento do árbitro Gustavo Ervino Bauermann dos jogos do Fortaleza. Os pedidos serão feitos pelo clube junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Após o revés diante do Internacional, o presidente do Fortaleza, Alex Santiago, e o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, fizeram postagens em suas redes sociais criticando a arbitragem da partida, especificamente no lance do segundo gol do Inter.

Na opinião de Vojvoda, técnico do Fortaleza, o lance “merecia uma interpretação mais funda do VAR”. “ Não gostei da arbitragem, mas não estou chorando. Merecia uma interpretação do VAR”, completou o treinador argentino.