Sport empata e Ceará mantém posição na tabela da Série B; veja classificação

O Sport empatou em 1 a 1 com o CRB na noite da última quarta-feira (11), em partida atrasada da sétima rodada da Série B do Brasileirão 2024. O resultado fez com que o Sport não ultrapassasse o Ceará na classificação da Série B.

Com o resultado, o Sport saltou para a sexta colocação, somando agora 39 pontos em 24 rodadas disputadas. Com isso, fica atrás do Ceará, que permanece na quinta colocação, também com 39 pontos, mas com um saldo de gols maior.

Legenda: O Ceará venceu o Operário-PR por 2 a 1, na Arena Castelão, pela Série B de 2024 Foto: Kid Júnior / SVM

Apesar disso, o Sport ainda tem um jogo a menos que as demais equipes. Trata-se do confronto pela 16ª rodada da Série B, contra o Operário-PR. A partida, no entanto, ainda não teve data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os próximos compromissos de Ceará e Sport na Série B do Brasileirão 2024 serão disputados no domingo (15). O Vovô enfrenta a Chapecoense, fora de casa, enquanto o Sport recebe o CRB, em Recife (PE).