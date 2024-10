Fortaleza tem três suspensos para jogo com o Palmeiras pela 31ª rodada

O Fortaleza terá três desfalques por suspensão para jogo com o Palmeiras, pela 31ª rodada, no dia 26 no Allianz Parque, em São Paulo (SP). A partida é decisiva para o Leão, que está em 3º com 56, e Verdão é o vice-lider com 57 (mas com um jogo a menos)

O lateral-direito Tinga, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o atacante Marinho, estão suspensos após serem advertidos no empate em 1 a 1 com o Galo nesta quarta-feira (16) e estão fora do jogo.

Tinga e Marinho foram receberam cartão vermelho direto, enquanto Bruno Pacheco recebeu amarelo e cumprirá suspensão automática.

Retornos

Em contrapartida, Mancuso e Kuscevic, que cumpriram suspensão contra o Galo, retornam.