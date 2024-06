Fortaleza tem apenas uma derrota como mandante contra o CRB, adversário na final da Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira (5), Fortaleza e CRB se enfrentam pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste. O Leão começa a sua busca pelo tricampeonato no torneio jogando em casa, e tem as estatísticas como aliada, perdendo apenas uma vez como mandante para o time de Alagoas.

São 15 confrontos em terras cearenses, contabilizando oito triunfos do Fortaleza, seis empates e apenas uma derrota. Neste recorte, a equipe do Pici marcou 25 gols (média de 1,67 por partida) e apenas nove sofridos (média de 0,6 por partida).

Legenda: Tinga em CRB x Fortaleza Foto: Francisco Cedrim/CRB

O único revés aconteceu no ano de 2007 quando o tricolor, na época comandado por Zetti, perdeu para o Galo da Praia pelo placar de 2 a 1, com gols de Luiz Gustavo e Júnior Amorim para o clube visitante e César Belli descontando para o Fortaleza. De lá para cá, foram seis vitórias do Leão e dois empates.

Pela Copa do Nordeste

Ainda observando apenas os números do Tricolor de Aço como mandante, mas dessa vez somente em jogos da Copa do Nordeste, temos quatro partidas. Sendo a primeira em 1994 e a última em 2022, que se resumem em duas vitórias do Fortaleza e dois empates. Neste recorte, o time cearense marcou cinco gols e sofreu apenas dois.

Veja jogos entre as equipes, com mando do Fortaleza: