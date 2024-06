CRB desembarca em Fortaleza para final do Nordestão com dúvidas no elenco; veja provável escalação

O elenco do CRB desembarcou em Fortaleza para disputar a final da Copa do Nordeste 2024, contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (5). O técnico Daniel Paulista tem dúvidas para definir a escalação para o jogo, com alguns jogadores com problemas físicos.

De acordo com informações do ge, o lateral-esquerdo Willian Formiga e os meio-campistas Caio César e Rômulo estão entregues ao departamento médico do CRB com problemas musculares e correm o risco de ficar de fora da partida de ida da decisão regional.

A expectativa, portanto, é que o técnico Daniel Paulista leve a campo a seguinte equipe titular: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Fortaleza e CRB entram em campo nesta quarta-feira (5), às 21h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a partida de ida da final da Copa do Nordeste 2024.