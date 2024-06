Fortaleza sofre maior goleada da Era Vojvoda e volta a levar cinco gols em um jogo após 17 anos

A derrota do Fortaleza por 5 a 0 para o Cuiabá é histórica em diferentes aspectos. Esta foi a maior goleada sofrida pelo Tricolor do Pici desde que Juan Pablo Vojvoda assumiu o comando do time, na temporada 2021.

Além disso, o jogo marcou a primeira vez em 17 anos que o Fortaleza sofreu cinco gols em uma mesma partida. A última vez havia acontecido na Série B do Brasileirão 2007, quando o Leão foi goleado pelo Vitória por 6 a 0.

Legenda: Tinga durante Cuiabá x Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Na noite deste domingo (16), o Tricolor do Pici perdeu para o Cuiabá por 5 a 0, jogando fora de casa, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Clayson, Ramon, Jonathan Cafú, Isidro Pitta e Fernando Sobral marcaram os gols.

Apenas na etapa inicial foram quatro gols marcados pelo Cuiabá. Na reta final do primeiro tempo, Renato Kayzer e Brítez, do Fortaleza, foram expulsos e o Leão precisou jogar o final do primeiro tempo e todo o segundo tempo com dois jogadores a menos.