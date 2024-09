Fortaleza sofre gols como visitante há 9 jogos na Série A e quer interromper sequência contra Inter

Ao voltar a jogar pela Série A na próxima semana, o Fortaleza passará uma semana toda na região Sul, já que vai enfrentar em sequência Internacional-RS e Athletico-PR.

Vindo de derrota para o Botafogo, também fora de casa, e com o intuito de recuperar a liderança do campeonato, o Tricolor precisa vencer e um bom caminho para isso é evitar algo constante quando o time atua como visitante no Campeonato Brasileiro: sofrer gols.

O Fortaleza tomou gols nas últimas nove partidas que disputou fora de casa neste Brasileirão. A sangria como visitante é responsável por 72% dos tentos sofridos pelo Tricolor em toda a Série A até aqui. Em números absolutos, dos 22 gols tomados no certame, 16 ocorreram em domínios adversários.

Aliás, dos onze jogos longe da torcida na Série A até aqui, apenas contra o Corinthians, na 5ª rodada, o Leão não teve a própria meta vazada. Nas demais partidas, sofreu pelo menos um gol.

Compensação pelo ataque

Apesar de ter as redes carimbadas quase sempre em que joga fora de casa na Série A, o Leão não costuma ser vazado muitas vezes nessa condição.

De onze jogos como visitante, o Fortaleza tomou gols em dez, mas em sete deles o dono da casa só marcou um tento. Por isso, em seis vezes, mesmo sofrendo um gol, o Leão não perdeu como visitante, pois o ataque tricolor fez o suficiente para empatar ou superar. A exceção fica para o duelo contra o Bahia, que foi vencido pelo Esquadrão por 1 a 0.

O jogo que destoou foi contra o Cuiabá, na 9ª rodada, quando o Fortaleza foi goleado por 5 a 0. Já Vasco e Botafogo fizeram dois tentos no Leão quando jogaram no Rio de Janeiro.

O Fortaleza tem o 7º melhor desempenho como visitante no Campeonato Brasileiro. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda faturou 45,5% dos pontos disputados longe de casa até o momento.