Perto de 100 gols, Fortaleza tem melhor ataque do futebol nordestino em 2024; veja ranking

Um dos grandes trunfos do Fortaleza em 2024 tem sido o desempenho ofensivo. Prova que o ataque do Tricolor tem funcionado bem é que o Leão do Pici está perto de marcar 100 gols no ano e tem o melhor ataque do futebol nordestino na atual temporada.

Até aqui, já foram 94 gols marcados em 57 jogos, com média de 1,6 por jogo. Logo atrás do Fortaleza, estão Bahia, com 90 gols em 55 partidas (média de também de 1,6); Sport, que balançou as redes 72 vezes em 49 jogos (média de 1,4) e Ceará, que tem 68 gols anotados em 44 partidas (média de 1,5).

O Alvinegro de Porangabuçu, inclusive, tem melhorado o desempenho ofensivo no Campeonato Brasileiro, possuindo o melhor ataque da Série B, com 37 gols feitos na competição.

VEJA RANKING DE GOLS DOS TIMES NORDESTINOS EM 2024

Fortaleza - 94 gols - 57 jogos Bahia - 90 gols - 55 jogos Sport - 72 gols - 49 jogos Ceará - 68 gols - 44 jogos Maranhão - 67 gols - 43 jogos Vitória - 63 gols - 48 jogos América-RN - 62 gols - 42 jogos CRB - 60 gols - 52 jogos Botafogo-PB - 60 gols - 44 jogos Náutico - 56 gols - 42 jogos