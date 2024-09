Fortaleza tem o 2º melhor ataque na temporada entre os times da Série A; veja números

O ataque tricolor tem correspondido em 2024. Em 57 jogos disputados até o momento, o Fortaleza balançou as redes 94 vezes, média de 1,6 gols por partida. Entre as 20 equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão só marcou menos que o time do Botafogo. A equipe carioca fez 97 gols em 56 jogos.

O segundo melhor ataque do Brasileirão tem como principal goleador o camisa 9 argentino, Juan Martín Lucero, com 23 gols anotados. Pikachu (13) e Moisés (11) fecham o top três de artilheiros. Além disso, todos os jogadores que compõem o setor ofensivo já balançaram as redes. Ao todo, 17 atletas diferentes colaboraram com gols para o Fortaleza em 2024.

Legenda: Lucero, Pikachu e Pochettino se destacam na temporada do Fortaleza Foto: KID JUNIOR / SVM

Dos 94 tentos anotados, 65 saíram dos pés dos atacantes. Os meias contribuíram com 21 gols, entre eles se destaca Kervin Andrade, com sete. Já a defesa foi responsável por 5 gols, com Kuscevic e Tinga balançando as redes duas vezes cada. Os três gols restantes, foram contra, marcados pelos próprios adversários do Leão.

A maioria dos gols anotados neste ano foram em jogos como mandante, onde o Fortaleza tem demonstrado força. Ao todo, foram 57 vezes que o time balançou as redes na Arena Castelão ou no Presidente Vargas. Como visitante, o número até aqui é de 37 tentos.

CONFIRA O RAIO-X DO ATAQUE DO FORTALEZA EM 2024

- Ataque: Lucero (23); Pikachu (13); Moisés (11); Marinho (4); Machuca (4); Breno Lopes (4); Kayzer (3) e Galhardo* (3).

- Meio: Kervin Andrade (7); Pochettino (6); Hércules (4); Calebe (2); Sasha (1) e Kauan (1).

-Defesa: Tinga (2); Kuscevic (2) e Pacheco (1).

COMPARAÇÃO COM OUTROS ANOS

A média de 1,6 gols por partida corresponde, até o momento, ao desempenho do Leão nos últimos anos da Era Vojvoda. Na última temporada, por exemplo, o time teve seu ano mais goleador desde que retornou à elite do futebol nacional, 129 gols anotados em 78 jogos, com a média final de 1,6 gol por jogo.

Já em comparação a 2021 e 2022, o rendimento ofensivo atual é superior. No primeiro ano de Vojvoda o ataque fez 106 gols em 78 jogos, média final de 1,3 por partida. Já em 2022 foram 104 tentos em 70 oportunidades, com média de 1,4 por jogo.