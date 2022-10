Fortaleza sofre gol nos acréscimos e empata com Athletico-PR na Arena da Baixada pela Série A

O Fortaleza empatou com o Athletico-PR em 1 a 1, nesta quarta-feira (5), pela 30ª rodada da Série A. Na Arena da Baixada, o time cearense abriu o placar com Thiago Galhardo no 1º tempo, mas sofreu o empate nos acréscimos da etapa final, em gol de Pablo.

Na tabela de classificação, segue na 9ª colocação, agora com 38 pontos. Na próxima rodada, o Leão enfrenta o Avaí no domingo (9), na Arena Castelão, às 16h.

O Athletico-PR se mantém na 6ª posição, com 48. A equipe de Felipão encara agora o Corinthians, sábado (8), às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Athletico-PR 1x1 Fortaleza | Saiba como foi o tempo real

A linha do tempo do jogo

0-15m do 1°T | O jogo iniciou movimentado. Aos 5, Terans chutou para defesa de Fernando Miguel. O Leão respondeu aos 8, com Pedro Rocha finalizando para fora. No minuto seguinte, após bola na área, Nicolás Hernández até marcou, mas o lance foi anulado pelo VAR porque a bola teria saído no cruzamento. Aos 13, o Fortaleza abriu o placar: Thiago Galhardo chutou cruzado, Lucas Sasha desviou e inaugurou o placar.

15-30m do 1°T | O Athletico-PR se lançou ao ataque em busca do empate e pressionou muito. Com cruzamentos na área, assustou Fernando Miguel. Aos 19 e 25. Vitinho e Canobbio conseguiram finalizações para fora. O Fortaleza se fechou e tentou o contra-ataque rápido, com pouco sucesso.

30-45m do 1°T | O panorama foi mantido, com o Athletico-PR ditando o ritmo com a posse de bola. Aos 31, o Fortaleza teve a chance de ampliar: Brítez ficou com um rebote de escanteio, sem marcação, e chutou por cima. Os donos da casa seguiram com mais volume, sem romper a defesa tricolor. Assim, o time cearense ficou com a vitória parcial.

Intervalo

0-15m do 2°T | O Fortaleza voltou do intervalo sem mudanças e tentando controlar mais a posse. Aos 3, com uma triangulação no meio-campo, Lucas Sasha invadiu na área e chutou para fora. O Athletico-PR concentrou os lances pelas laterais, buscando a referência de Pablo. Nos dois casos, com estratégias distintas, as defesas prevaleceram na Arena da Baixada.

15-30m do 2°T | Vojvoda acionou Hércules e Moisés para renovar o fôlego tricolor. O Athletico-PR se manteve com linhas altas e brigando pelo empate. Aos 17, Pablo recebeu na área, girou contra a marcação e bateu para fora. Para reforçar o sistema defensivo, Ceballos e Zé Welison entraram.

30-45m do 2°T | O Athletico-PR se lançou ao ataque e virou pressão total. A equipe encurralou o Fortaleza na defesa, neutralizou os contra-ataques e insistiu nos levantamentos. Aos 34, Vitor Bueno recebeu e chutou para intervenção de Fernando Miguel. Aos 47, o golpe final: Vitor Bueno esticou a bola, Brítez não cortou, e Pablo decretou o empate: 1x1.

Escalações

Athletico-PR | Bento; Orejuela (Khellven), Thiago Heleno, Nicolás Hernández e Pedrinho; Fernandinho, Erick (Christian) e Terans (Vitor Bueno); Canobbio (Rômulo), Pablo e Vitinho (Cuello). Técnico: Felipão.

Bento; Orejuela (Khellven), Thiago Heleno, Nicolás Hernández e Pedrinho; Fernandinho, Erick (Christian) e Terans (Vitor Bueno); Canobbio (Rômulo), Pablo e Vitinho (Cuello). Técnico: Felipão. Fortaleza | Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto (Ceballos), Titi e Brítez; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Lucas Crispim (Hércules); Romarinho (Zé Welison), Pedro Rocha (Moisés) e Thiago Galhardo (Robson). Técnico: Vojvoda.

Ficha Técnica | Athletico-PR 1x1 Fortaleza

Competição: Série A do Brasileiro | 30ª rodada

Data: quarta-feira, 5 de outubro de 2022

quarta-feira, 5 de outubro de 2022 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Arena da Baixada – Curitiba, PR

Arena da Baixada – Curitiba, PR Transmissão : Furacão Live, Casimiro, Verdinha e em Tempo Real no Diário do Nordeste.

: Furacão Live, Casimiro, Verdinha e em Tempo Real no Diário do Nordeste. Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein

Rafael Rodrigo Klein Assistentes : Neuza Ines Back e Tiago Augusto Kappes.

: Neuza Ines Back e Tiago Augusto Kappes. Gol : Lucas Sasha aos 13' 1T (0-1) e Pablo aos 47' 2T (1-1)

: Lucas Sasha aos 13' 1T (0-1) e Pablo aos 47' 2T (1-1) Cartões amarelos: Vojvoda e Ceballos (Fortaleza); Thiago Heleno e Cuello (Athletico-PR).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil