Fortaleza é punido no fim, mas chega ao 4º jogo invicto e fica próximo da 1ª meta na Série A

O Fortaleza não resistiu à pressão e foi punido no fim. Aos 47 minutos do 2º tempo, a vitória inédita na Arena da Baixada se transformou em empate com o Athletico-PR em 1 a 1, pela Série A de 2022. O empate é amargo, mas o resultado é positivo contra o finalista da Libertadores, mantendo uma sequência positiva na competição: agora são quatro jogos invictos e 38 pontos, na 9ª posição.

Restando apenas oito rodadas, o Leão se aproxima do 1º objetivo: fugir do rebaixamento. A “pontuação mágica” é de 45 pontos, ou seja, o time precisa somar mais sete nos 24 em disputa.

O próximo desafio é contra o Avaí, atual vice-lanterna, no domingo (9). Com a expectativa de Arena Castelão lotada, um resultado positivo pode encaminhar afastá-lo ainda mais do Z-4 e mirar novos objetivos na reta final do Brasileirão.

Rodadas finais do Fortaleza na Série A

09.10 - Fortaleza x Avaí

15.10 - América-MG x Fortaleza

24.10 - Fortaleza x Atlético-MG

27.10 - Fortaleza x Coritiba

02.11 - Palmeiras x Fortaleza

05.11 - Fortaleza x Atlético-GO

09.11 - Fortaleza x RB Bragantino

13.11 - Santos x Fortaleza

Ataque x defesa

A tônica do jogo foi a pressão do Athletico-PR. Com o gramado sintético, o time pressionou desde o início e teve pontos fortes neutralizados pela defesa tricolor na maior parte do confronto. O gol do Fortaleza aos 13 do 1º tempo, com Thiago Galhardo, serviu para reforçar o roteiro original do jogo.

É fato: a equipe cearense teve espaço para contra-ataque, quando fugia da pressão. A falta de capricho no último terço pesou, sempre deixando a vantagem mínima. E, com tanto volume, o empate surgiu aos 47 do 2º tempo, de Pablo. Os lançamentos foram a única arma e funcionaram.

Legenda: O Fortaleza sustentou o resultado até o fim, mas sofreu o gol de empate nos acréscimos Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Vojvoda deixa Curitiba com um ponto importante. Na sequência como visitante, venceu o Goiás, fora de casa, na rodada passada. O time rodou o meio-campo, teve atuação positiva de Caio Alexandre, mas não conseguiu colocar Romarinho e Pedro Rocha no jogo. São os cuidados com um rodízio.

A preocupação é Marcelo Benevenuto. Titular absoluto, o zagueiro deixou o campo aos 29 do 2º tempo com problema muscular, substituído por Ceballos. O defensor ainda será reavaliado pelo departamento médico e pode ser baixa no próximo jogo, que tem a volta de Juninho Capixaba.

Números de Athletico-PR 1x1 Fortaleza

Posse de bola: 63% x 37%

Finalizações: 21 x 9

Finalizações no gol: 4 x 2

Escanteios: 13 x 4

Faltas: 11 x 10

Passes: 485 x 300