Fortaleza vence Goiás fora de casa e engata segunda vitória consecutiva na Série A

O Fortaleza venceu o Goiás por 1 a 0, neste sábado (1º), pela 29ª rodada da Série A. No estádio da Serrinha/GO, o time cearense garantiu o resultado com gol de Lucas Sasha no 1º tempo, engatando a segunda vitória consecutiva no Brasileirão após bater também o Flamengo, na Arena Castelão.

Na tabela de classificação, saltou para a 9º colocação, com 37 pontos. Na próxima rodada, enfrenta o Athletico-PR na quarta-feira (5), na Arena da Baixada, em Curitiba/PR, às 19h30.

O Goiás tem a mesma pontuação, mas fica em 12º por conta do menor número de vitórias: 10 x 9. A equipe encara agora o Ceará, também na quarta-feira, às 19h, na Arena Castelão.

Linha do tempo do jogo

0-15m do 1°T | O Fortaleza iniciou a partida com escalação cheia de novidades, como os atacantes Romarinho e o meia Otero. Os primeiros minutos foram de movimentação, com Otero gerando perigo aos 7, em finalização de longe defendida por Tadeu. Melhor em campo, o Leão abriu o placar já aos 13. Após cruzamento na área, a defesa corta mal e deixa com Lucas Sasha, que chuta forte no canto: 0x1.

15-30m do 1°T | O Goiás buscou acelerar o jogo em busca do empate. Com lançamentos, concentrou as jogadas em Pedro Raul, mas teve dificuldade para romper as linhas tricolores. O Fortaleza se manteve compacto e, com a bola, buscou atacar com infiltrações em contra-ataque. Aos 25, Pedro Rocha cruzou para cabeçada de Romarinho, tirando tinta da trave do goleiro Tadeu.

30-45m do 1°T | O panorama do jogo seguiu, com o Fortaleza diminuindo o ritmo, mas freando as investidas do Goiás. Centralizado, Otero era o responsável pela armação e participou bem do jogo. Aos 43, Pedro Raul girou contra a marcação e chutou forte para defesa de Fernando Miguel. A resposta e último lance perigoso foi aos 44, com Romarinho roubando a bola e finalizando para fora.

Legenda: Lucas Sasha retomou vaga entre os titulares e marcou o gol da vitória do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Intervalo

0-15m do 2°T | Na volta do intervalo, o Goiás mexeu e ficou mais ofensivo. Aos 12, depois de um escanteio, Halter cabeceou forte no ângulo para defesa de Fernando Miguel. O Fortaleza teve dificuldade para seguir administrando a a bola e criou dois lances. Aos 4, Otero chutou e parou em Tadeu. Já aos 6, Pedro Rocha recebeu na grande área e marcou, mas estava impedido.

15-30m do 2°T | O Goiás seguiu mais agressivo, apostando na bola aérea. Vojvoda então acionou Thiago Galhardo e Moisés, renovando o sistema ofensivo. Aos 19, Romero tabelou e finalizou forte para nova defesa de Tadeu. Na sequência, Robson também entrou. O duelo ficou mais equilibrado.

30-50m do 2°T | O Fortaleza resistiu à pressão do Goiás e tentou o contra-ataque. Para ampliar a defesa, Zé Welison entrou na vaga de Otero. Os donos da casa insistiram nos cruzamentos, mas as bolas não chegaram nos atacantes da grande área. Aos 46, Robson cruzou rasteiro para Moisés, que não alcançou a bola. Assim, o Leão sacramentou o resultado e venceu no Brasileirão.

Escalações

Goiás | Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo e Sávio; Auremir (Pedro Junqueira), Matheus Sales (Luann Dias) e Marquinhos Gabriel (Renato Júnior); Dadá Belmonte (Nícolas), Pedro Raul e Diego. Técnico: Jair Ventura.

| Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo e Sávio; Auremir (Pedro Junqueira), Matheus Sales (Luann Dias) e Marquinhos Gabriel (Renato Júnior); Dadá Belmonte (Nícolas), Pedro Raul e Diego. Jair Ventura. Fortaleza | Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Juninho Capixaba; Caio Alexandre, Lucas Sasha e Otero (Zé Welison); Pedro Rocha (Thiago Galhardo), Romarinho (Moisés) e Silvio Romero (Robson). Técnico: Técnico: Vojvoda.

Ficha Técnica | Goiás 0x1 Fortaleza

Competição : Série A | 29ª rodada.

: Série A | 29ª rodada. Data e Horário : 1º de outubro, sábado, às 19h (de Brasília).

: 1º de outubro, sábado, às 19h (de Brasília). Local : Estádio da Serrinha, em Goiânia/GO.

: Estádio da Serrinha, em Goiânia/GO. Árbitro : Raphael Claus (Fifa).

: Raphael Claus (Fifa). Transmissão : TV Verdes Mares, Premiere, Verdinha AM 810 e Diário do Nordeste.

: TV Verdes Mares, Premiere, Verdinha AM 810 e Diário do Nordeste. Cartão amarelo : Auremir, Dadá Belmonte e Sávio (Goiás); Tinga (Fortaleza).

: Auremir, Dadá Belmonte e Sávio (Goiás); Tinga (Fortaleza). Gol: Lucas Sasha, aos 13' 1T (0x1).

