Fortaleza acerta contratação de volante Pablo Roberto, do Casa Pia-POR

O atleta de 25 anos atua no futebol português desde 2023

Escrito por
Alexandre Mota e André Almeida jogada@svm.com.br
(Atualizado às 13:36)
Jogada
Legenda: O volante Pablo Roberto se destacou no futebol brasileiro pelo Remo em 2023
Foto: divulgação / Remo

O Fortaleza acertou a contratação do volante Pablo Roberto, do Casa Pia, de Portugal. O Diário do Nordeste apurou que o clube trabalha para a aquisição em definitivo do jogador de 25 anos, através de uma proposta de compra de 80% dos direitos econômicos. A expectativa é de um contrato anunciado até o fim de 2028.

No futebol português desde 2023, foi revelado pelo Atlético-GO e tem passagens por Vila Nova, Bahia, Portuguesa e Remo. No exterior, foram 58 partidas, com quatro gols e seis assistências.

Por conta da negociação, o atleta ficou fora da estreia do Casa Pia no Campeonato Português, na última sexta-feira (8). Na ocasião, o time perdeu para o Sporting por 2 a 0, em casa.

Assim, Pablo Roberto será o 8º reforço do Fortaleza na janela de transferências. Os nomes anunciados são: os goleiros Helton Leite e Vinícius Silvestre; o lateral-esquerdo Weverson Costa; e os atacantes José Herrera e Adam Bareiro. Além desses, o clube fechou também com o volante Pierre, ex-Volta Redonda, e com o meia Yeison Guzmán, ex-Torperdo-RUS, mas ainda não oficializou os nomes.

