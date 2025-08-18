Fortaleza aumenta chance de rebaixamento após início do returno da Série A; veja cenário

O Fortaleza aumentou o risco de rebaixamento na Série A de 2025 após o início do returno. No sábado (16), o time perdeu por 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã, e caiu para a vice-lanterna da competição, com 15 pontos. Assim, viu a distância para fora do Z-4 aumentar.

Por isso, a chance de descenso aumentou. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a possibilidade de queda agora é de 70,9%.

Legenda: O Fortaleza é o vice-lanterna da Série A de 2025 após 19 jogos Foto: reprodução / SrGoool

No momento, restam 19 jogos para o Leão até o fim da competição. O primeiro fora da zona é o Vasco, em 16º, com 19. Logo, mesmo que vença na rodada seguinte, segue no Z-4. O próximo compromisso na Série A é diante do Mirassol, domingo (24), às 18h30, na Arena Castelão.

Vale ressaltar que a pontuação histórica para a permanência é 45. Veja abaixo os cenários avaliados pela UFMG, com os resultados necessários para o Fortaleza se salvar.

Chances do Fortaleza na Série A de 2025 (UFMG)

Libertadores: 0,2%

Sul-Americana: 6,3%

Rebaixamento: 70,9%

Pontuações para permanência, Libertadores e Sul-Americana (UFMG)

Vaga na Libertadores: 59 pontos (93,9% de chance)

Vaga na Copa Sul-Americana: 49 pontos (93,4% de chance)

Permanência na Série A: 45 pontos (risco de 1% de rebaixamento)

O que o Fortaleza precisa para cada objetivo na Série A (UFMG)