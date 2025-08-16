Fluminense x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com o primeiro turno concluído, neste sábado (16), inicia o 2º turno das partidas da Série A. O Fortaleza reencontra o Fluminense, desta vez, no Maracanã, a partir das 16h, pela 20ª rodada do Brasileirão. No dia 29 de março, abertura da competição, o Tricolor de Aço venceu em casa por 2 a 0, com gols de Tinga e Lucero.

O Fluminense é o 9º colocado com 24 pontos, venceu o América de Cali, fora de casa, na Colômbia, por 2 a 1, pela Sul-Americana no meio da semana. No Campeonato Brasileiro, empatou fora de casa por 3 a 3 com o Bahia, na Arena Fonte Nova. O Tricolor das Laranjeiras quer vencer e se aproximar do G-6.

O Fortaleza ainda tem o duelo contra o Atlético-MG da 16ª rodada a cumprir. Atualmente, o Tricolor de Aço tem 15 pontos, ocupa a 18ª colocação, dentro do Z-4. No meio da semana, empatou sem gols com o Vélez Sarsfield pela Libertadores na Arena Castelão. Já no Brasileiro, a equipe foi goleada na última rodada pelo Botafogo, também em casa, por 5 a 0.

As equipes já se enfrentaram 26 vezes, com nove vitórias do Fortaleza, seis empates e 11 tentos positivos do Fluminense. Com o Tricolor carioca de mandante, são 12 partidas, com seis vitórias do Flu, quatro empates e dois triunfos do Leão. Nos últimos cinco duelos, o Laion levou a melhor com três vitórias, apenas uma vitória do Fluminense e um empate.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será

transmitida pelo Premiere.

PALPITES

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Renato Paiva relacionou 27 atletas para a partida. A equipe viajou na tarde de sexta-feira (16), de voo fretado, para o Rio de Janeiro. O zagueiro Kuscevic é a nova baixa do Leão, com um edema muscular no adutor da coxa direita. Ele se soma ao atacante Moisés (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), o goleiro Brenno (fratura na mão direita), o meia ⁠Pochettino (estiramento ligamentar em joelho direito); e o volante Matheus Pereira (edema muscular na posterior da coxa esquerda).

Legenda: O Fortaleza entra em campo neste sábado pela Série A buscando sair do Z4 Foto: KID JUNIOR SVM

Por outro lado, há o retorno de João Ricardo, após se recuperar de uma fratura na mão direita. O atleta se lesionou no dia 13 de julho, no aquecimento para o Clássico-Rei. Bruno Pacheco também volta a lista de relacionados. Paiva informou na última coletiva de imprensa, após o empate contra o Vélez, que o atleta estava treinando, mas tratava uma tendinite no joelho esquerdo, por isso não era relacionado, para evitar algo mais grave. Lucca Prior, meia do Fortaleza, que foi substituído no jogo da última terça-feira por desconforto muscular, também foi relacionado e está à disposição para o duelo.

Outra novidade é o zagueiro Cristovam, do Sub-20. Ele foi relacionado pela primeira vez na equipe profissional, tem 19 anos, é de São Miguel dos Campos-AL e tem passagem pelo Internacional. Com a expulsão de Gustavo Mancha, único atleta suspenso do duelo, após expulsão no jogo contra o Botafogo, Cristovam ganhou a oportunidade na equipe profissional e pode estrear contra o Fluminense.

COMO CHEGA O FLUMINENSE?

Renato Gaúcho, treinador do Fluminense, pode entrar com equipe mista para o jogo, pensando na partida de volta da Sul-Americana e em fazer uma rodagem no elenco, que é um desejo do treinador. Do elenco, ele tem seis desfalques importantes para o confronto. O nome de relevância é o zagueiro Thiago Silva, capitão da equipe, que segue de fora, no processo final de uma lesão muscular na coxa.

Legenda: O Fluminense não terá o zagueiro Tiago Silva contra o Fortaleza Foto: DAVI ROCHA / SVM

Também no departamento médico, estão mais quatro atletas: Ignácio (zagueiro), Fuentes (lateral-esquerdo), Otávio (volante) e Soteldo (atacante). Expulso contra o Bahia, o zagueiro Freytes cumpre suspensão.

Em compensação, o atacante Santiago Moreno estará à disposição para o jogo. O novo reforço teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, está regularizado e apto para estrear na equipe carioca pelo Fortaleza.

Será também mais um reencontro de Hércules com o Leão. O atleta, vendido pelo Fortaleza ao Fluminense, brilhou no Super Mundial de Clubes e tem a confiança de Renato Gaúcho.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense:

Fábio, Júlio Fidelis, Davi Schuindt, Manoel (Thiago Santos) e Guga; Bernal, Nonato (Martinelli), Lima e Ganso; Keno e Cano. Técnico: Renato Gaúcho

Fortaleza:

Helton Leite; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Rossetto, Kervin; Yago Pikachu, Lucero e Herrera. Técnico: Renato Paiva

FLUMINENSE X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 20ª rodada do Brasileirão

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data: 16/08/2025 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Assistente 2: Luis Carlos de Franca Costa (RN)

Quarto Árbitro: Renan Novaes Insabralde (MS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

AVAR: Clóvis Amaral da Silva (PE)

AVAR2: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)