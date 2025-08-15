Fortaleza acerta contratação de volante Pierre, do Volta Redonda

O Fortaleza acertou a contratação do volante Pierre, do Volta Redonda. O atleta de 23 anos pertence ao Tombense-MG e estava emprestado ao clube carioca, onde atuou pela Série B. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O POVO e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Na atual temporada, disputou 31 partidas, com quatro assistências, entre a 2ª divisão e o Campeonato Carioca. Revelado no Figueirense, tem passagens por Athletico-PR e Guarani-SP.

Natural do Rio de Janeiro, resolve as pendências burocráticas para a oficialização. Ao todo, será a 7ª contratação do Leão na janela. Os demais nomes foram: os goleiros Vinícius Silvestre e Helton Leite, o lateral-esquerdo Weverson e os atacantes Adam Bareiro e José Herrera, além do meia Yeison Guzmán, que ainda não foi anunciado.