Fortaleza desembarca na Argentina para decisão na Libertadores; veja programação

A delegação do Fortaleza desembarcou em Buenos Aires, na Argentina, na noite do último domingo (17), em reta final de preparação para a disputa da partida de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Vélez Sarsfield, na noite desta terça-feira (19).

Nesta segunda-feira (18), no turno da tarde, o elenco tricolor será comandado pelo técnico Renato Paiva na última sessão de treinamentos antes da partida decisiva na competição continental. O treino será na Casa Amarilla, CT do Boca Juniors.

No último sábado (16), o Fortaleza perdeu para o Fluminense pela Série A do Brasileirão, em jogo disputado no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A delegação permaneceu no Rio e treinou na Escola de Educação Física do Exército na manhã do domingo.

A partida de ida entre Fortaleza e Vélez Sarsfield terminou empatada em 0 a 0, em jogo disputado na Arena Castelão. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Quem vencer o jogo, avança para as quartas de final da Libertadores.