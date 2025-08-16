Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Paiva lamenta derrota do Fortaleza mas elogia entrega do time 'Se jogar assim,não vai ser rebaixado'

Treinador falou sobre o revés para o Fluminense e projetou duelo decisivo contra o Vélez pela Libertadores

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 20:27)
Jogada
Legenda: Renato Paiva teve sua terceira derrota em sete jogos comandando o Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza tentou, diminuiu o placar e lutou pelo empate mas saiu derrotado neste sábado (16) para o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã. Com o resultado, o Vovô segue na zona de rebaixamento e ocupa a 18ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Renato Paiva, treinador da equipe, lamentou o resultado, elogiou a postura da equipe e projetou o próximo confronto contra o Vélez nesta terça-feira (16).

Há uma coisa que eu tenho a certeza: jogar 90 minutos como nós jogamos aqui no Maracanã contra um Fluminense mostra muito do que é a personalidade destes jogadores, do que eles têm noção. Hoje era muito fácil chegar aqui, a bola queimar, esconder-nos, não jogarmos, e fizemos exatamente o contrário. A proposta de jogo foi praticamente nossa desde o início, entramos muitíssimo bem no jogo e no único remate que o Fluminense tem ao golo, faz golo na primeira parte. Ou seja, a jogar assim, a minha equipa vai de certeza, não vai ser rebaixada. Agora, a minha equipa tem que jogar assim e errar menos, porque há alguns jogos que se seguem, nós estamos a cometer erros, alguns deles, não diria infantis, mas erros básicos que não podemos cometer. E depois temos este problema: é quando cometemos um erro, somos penalizados. 
Renato Paiva
Técnico do Fortaleza

Sendo esta a segunda derrota seguida do Fortaleza, que tinha levado de 5 a 0 para o Botafogo na rodada anterior, este é o terceiro revés de Renato Paiva desde que assumiu o Leão, tendo vencido somente uma das sete que estava à beira do campo, o comandante português elogiou a postura da equipe. Segundo o mister, o Fortaleza está a detalhes de virar a chave.

"Temos que continuar neste caminho e a acreditar que o detalhe, eu até já disse isto na última coletiva, mas a verdade é esta: quando o detalhe virar, o que nós não podemos perder é este processo de jogo. Isso é que nós não podemos perder: esta personalidade, esta capacidade de jogar, o querer jogar como jogamos hoje, seja contra quem for, seja onde for, e depois ser mais incisivos no momento da finalização, sermos mais agressivos e determinantes no momento defensivo, mais concentrados também. E quando isso acontecer, depois nós vamos começar a somar pontos", disse Renato Paiva.

O Leão volta a campo nesta teça-feira (1), às 11h, no Estádio José Amalfitani,  na cidade autônoma de Buenos Aires, na Argentina, contra a equipe do Vélez Sarsfield, em duelo válido pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores. Como no jogo de ida as equipes empataram em 0 a 0, vencendo por qualquer placar o Fortaleza se classifica para as quartas de final do torneio continental.

"Quem joga aqui contra o Fluminense no Maracanã tem que jogar no Estádio do Vélez, ainda por cima com a oportunidade de fazermos história e passar às quartas de final, coisa que nunca aconteceu no Fortaleza.", projetou o treinador português para o jogo decisivo.

