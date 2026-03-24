Fortaleza muda local de jogo contra o Imperatriz-MA pela Copa do Nordeste para o Presidente Vargas
Jogo será no próximo sábado (28)
O Fortaleza mudou o local da partida que fará contra o Imperatriz, no próximo sábado (28), pela Copa do Nordeste. O Estádio Presidente Vargas (PV) receberá a partida, às 19h. Inicialmente, o jogo estava previsto para o Castelão. A alteração foi comunicada oficialmente pelo clube.
O motivo da mudança não foi informado pelo clube, mas a expectativa da diretoria é que, com o jogo no PV, o público seja melhor do que se o jogo fosse na Arena Castelão.
O Leão fará sua estreia na competição, contra o Ferroviário, também no PV. O time comandado por Carpini foi derrotado no último sábado, na estreia do Tricolor da Série B. Pressionado, Carpini usará a competição regional como teste para a sequência na segundona. O Leão voltará a campo pela Série B somente no dia 31 de abril, em jogo contra o Cuiabá, este marcado para a Arena Castelão.