Ceará terá difícil missão contra Atlético-MG, mas vantagem de decidir em casa; veja vídeo

Confronto definido para o Ceará na quinta fase da Copa do Brasil: o Vovô vai enfrentar o Atlético-MG e decide o segundo jogo, a volta, em casa, na Arena Castelão. O adversário é uma equipe de tradição no futebol brasileiro, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro e, por esses e outros fatores, não será um desafio simples para o time cearense.

Em termos de elenco, o Atlético-MG é superior ao Ceará. Trata-se de uma equipe de Série A, com alto nível de investimento e que conta com jogadores de renome, como Hulk, além de outros nomes relevantes no grupo.

Apesar disso, o Ceará terá a vantagem de decidir o confronto em casa. Historicamente, o segundo jogo tende a ser o mais decisivo, momento em que uma equipe pode buscar a virada ou reverter uma desvantagem construída na ida, além de contar com o apoio do seu torcedor.

Cabe ao Vovô, dentro de suas limitações, buscar um jogo equilibrado na partida de ida, na Arena MRV, tentando uma vitória ou até mesmo um empate. O objetivo é chegar ao confronto de volta em boas condições para, jogando em casa, confirmar a classificação às oitavas de final.

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