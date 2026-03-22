Mozart explica saída de Vina no intervalo na estreia na Série B

O técnico Mozart explicou a opção pela substituição do meia Vina, no intervalo do jogo do Ceará contra o São Bernardo, no Castelão, na estreia na Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

"Troquei o Vina no intervalo por questão física. Ele ficou duas semanas sem treinar e fez tratamento em tempo integral para estar no segundo jogo da final (do Campeonato Cearense). Ele está retomando a parte física para chegar no nível que iniciou a temporada", informou Mozart, na entrevista coletiva pós-jogo, na noite deste sábado (21).

Artilheiro do Ceará na temporada e da edição 2026 do Campeonato Cearense, com 6 gols, Vina se recupera de uma lesão no joelho direito.

Quando Vina deixou a equipe, o Ceará vencia por 1 a 0, mas depois sofreu o empate. Com o resultado de 1 a 1 na estreia na Série B, o Vovô soma um ponto. Na 2ª rodada, a equipe enfrenta a Ponte Preta, no dia 1º de abril, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Antes, o Ceará joga pela Copa do Nordeste, na quarta-feira (25), contra o ABC no Castelão, e no sábado (28), contra o Retrô, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).