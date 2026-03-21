Análise: Ceará repete preocupante roteiro de ineficiência ofensiva em estreia na Série B

O empate entre Ceará e São Bernardo no Castelão na estreia da Série B foi justo. O time de Mozart não conseguiu se impôr como deveria e amargou um empate em casa para frustração da torcida. O público no Castelão, de apenas 8 mil, já mostrava a desconfiança do torcedor, e ficou evidenciado em campo de novo.

Fora o pênalti convertido por Zanocelo e a cabeçada de Lucca que o goleiro do São Bernardo defendeu, o Ceará não criou mais nada.

E o roteiro na ineficiência ofensiva já vem aparecendo nos jogos anteriores, como os dois jogos da final do Cearense com o Fortaleza, e os jogos da Copa do Brasil diante de Maranhão e São Bernardo.

Ou seja, são 5 jogos em que a equipe alvinegra rende pouco ofensivamente. O setor ofensivo da equipe parou de funcionar.

Os pontas não conseguem render, seja Matheusinho - que jogou na direita - Fernandinho - que entrou no 2º tempo -, ou mesmo Matheus Araújo, que voltou muito abaixo após lesão, assim como Vina.

Das mudanças de Mozart, apenas Melk entrou bem. Juan Alano jogou mal de novo.

Os laterais continuam sofrendo muito com os pontas adversários e na referência do ataque, nem Wendel, que perdeu chance incrivel ao errar domínio, nem Lucca, que até criou uma boa chance de cabeça, tem agradado ao torcedor.

Outra situação que incomoda a torcida é o recuo. Após o gol cedo, recuou, deu campo ao São Bernardo, que empatou e poderia ter virado em finalização na trave.

A estreia mostra que o Ceará precisa evoluir muito se quiser lutar pelo acesso e Mozart e a direção de futebol precisam repensar sobre reforços. O erro da Série A de 2025 não pode ser repetido, em que a equipe não contratou e fracassou.