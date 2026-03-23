CBF sorteia confrontos da 5ª fase da Copa do Brasil: veja adversários de Ceará e Fortaleza
Os times que avançaram de fase embolsam R$ 3 milhões em premiação
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, nesta segunda-feira (23), o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil de 2026. O evento ocorreu direto da sede da entidade, no Rio de Janeiro. Representantes cearenses ainda vivos no torneio, Ceará e Fortaleza encaram Atlético-MG e CRB, respectiamente. A nova etapa conta com jogos de ida e volta, além dos 20 clubes da Série A que entram na competição.
Saiba como foi o sorteio
Confrontos da 5ª fase da Copa do Brasil (time da esquerda joga em casa na ida)
- Atlético-MG x Ceará
- Goiás x Cruzeiro
- Athletico-PR x Atlético-GO
- Fortaleza x CRB
- Santos x Coritiba
- Flamengo x Vitória-BA
- Paysandu x Vasco
- Botafogo x Chapecoense
- Bahia x Remo
- Operário-PR x Fluminense
- Grêmio x Confiança-SE
- Athletic-MG x Internacional
- Barra-SC x Corinthians
- São Paulo x Juventude
- Red Bull Bragantino x Mirassol
- Palmeiras x Jacuipense-BA
Regulamento da 5ª fase da Copa do Brasil
A 5ª fase da Copa do Brasil de 2026 contou com 32 times, que foram sorteados via sorteio: as equipes foram divididas em dois potes (A e B) de acordo com o Ranking de Clubes da CBF. O Fortaleza, em 13º, ficou no Pote A, por exemplo, enquanto o Ceará, em 21º, esteve no Pote B.
Diferente das fases anteriores, que eram em jogo único, a competição agora adota partidas de ida e volta. O prêmio para quem avançar é R$ 3 milhões. As partidas devem ocorrer entre os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta).
A etapa marca a inclusão dos 20 clubes da Série A, que estreiam no torneio. Os mandos de campo também foram definidos através de um sorteio.
Premiações da Copa do Brasil de 2026
- 1ª fase: R$ 400 mil (cota única)
- 2ª fase: R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)
- 3ª fase: R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 950 mil (demais clubes)
- 4ª fase: R$ 1,6 milhão (Série B) e R$ 1 mil (demais clubes)
- 5ª fase: R$ 2 milhões (cota única)
- Oitavas de final: R$ 3 milhões
- Quartas de final: R$ 4 milhões
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões
Datas da Copa do Brasil de 2026
No calendário da CBF, a Copa do Brasil de 2026 foi organizada com 126 clubes e uma distribuição de jogos de janeiro até dezembro. Confira abaixo o cronograma de etapas da competição nacional.
- 1ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de fevereiro | Apenas 28 clubes
- 2ª fase (jogo único): entre os dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março | 14 classificados + 74 clubes
- 3ª fase (jogo único): entre os dias 11 de 12 de março | 44 classificados + Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste)
- 4ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de março | 24 classificados
- 5ª fase (ida e volta): entre os dias 22 e 23 de abril e 13 e 14 de maio | 12 classificados + 20 times da Série A (Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória-BA)
- Oitavas de final (ida e volta): nos dias 1 e 2 de agosto e 5 e 6 de agosto | 16 classificados
- Quartas de final (ida e volta): nos dias 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro | 8 classificados
- Semifinais (ida e volta): nos dias 1º e 8 de novembro | 4 classificados
- Final (jogo único): 6 de dezembro.