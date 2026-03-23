A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, nesta segunda-feira (23), o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil de 2026. O evento ocorreu direto da sede da entidade, no Rio de Janeiro. Representantes cearenses ainda vivos no torneio, Ceará e Fortaleza encaram Atlético-MG e CRB, respectiamente. A nova etapa conta com jogos de ida e volta, além dos 20 clubes da Série A que entram na competição.

Saiba como foi o sorteio

Confrontos da 5ª fase da Copa do Brasil (time da esquerda joga em casa na ida)

Atlético-MG x Ceará

Goiás x Cruzeiro

Athletico-PR x Atlético-GO

Fortaleza x CRB

Santos x Coritiba

Flamengo x Vitória-BA

Paysandu x Vasco

Botafogo x Chapecoense

Bahia x Remo

Operário-PR x Fluminense

Grêmio x Confiança-SE

Athletic-MG x Internacional

Barra-SC x Corinthians

São Paulo x Juventude

Red Bull Bragantino x Mirassol

Palmeiras x Jacuipense-BA

Legenda: A 5ª fase da Copa do Brasil tem jogos de ida e volta, além de 32 times presentes Foto: divulgação / CBF

Regulamento da 5ª fase da Copa do Brasil

A 5ª fase da Copa do Brasil de 2026 contou com 32 times, que foram sorteados via sorteio: as equipes foram divididas em dois potes (A e B) de acordo com o Ranking de Clubes da CBF. O Fortaleza, em 13º, ficou no Pote A, por exemplo, enquanto o Ceará, em 21º, esteve no Pote B.

Diferente das fases anteriores, que eram em jogo único, a competição agora adota partidas de ida e volta. O prêmio para quem avançar é R$ 3 milhões. As partidas devem ocorrer entre os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta).

A etapa marca a inclusão dos 20 clubes da Série A, que estreiam no torneio. Os mandos de campo também foram definidos através de um sorteio.

Legenda: Ceará e Fortaleza estão na Série B de 2026 Foto: Gabriel Silva / Ceará

Premiações da Copa do Brasil de 2026

1ª fase: R$ 400 mil (cota única)

2ª fase: R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)

3ª fase: R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 950 mil (demais clubes)

4ª fase: R$ 1,6 milhão (Série B) e R$ 1 mil (demais clubes)

5ª fase: R$ 2 milhões (cota única)

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 34 milhões

Campeão: R$ 78 milhões

Datas da Copa do Brasil de 2026

No calendário da CBF, a Copa do Brasil de 2026 foi organizada com 126 clubes e uma distribuição de jogos de janeiro até dezembro. Confira abaixo o cronograma de etapas da competição nacional.