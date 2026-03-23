Classificação da Série B após a 1ª rodada tem Fortaleza na lanterna; veja tabela

A 1ª rodada da Série B do Brasileiro de 2026 foi concluída. Os 10 primeiros jogos foram realizados com resultados surpreendentes e uma amostragem da dificuldade e alta competitividade do torneio na briga pelo acesso. No rol de favoritos antes da bola rolar, o Fortaleza foi goleado pelo Botafogo-SP por 4 a 0, fora de casa, e ficou amargando a lanterna, enquanto o Novorizontino perdeu como mandante para o Londrina por 3 a 1, e entrou na zona de rebaixamento.

É fato que a rodada de abertura não define o futuro, mas serve como parâmetro do nível inicial de cada equipe. O Ceará, por exemplo, empatou com o São Bernardo-SP em 1 a 1, na Arena Castelão, e já aumenta a necessidade de resultado fora de casa. O líder é o Botafogo-SP pelo saldo de gols.

Pelo regulamento, se a Série B encerrasse hoje, os dois que iriam subir direto seriam Botafogo-SP e Londrina. Já Goiás, Avaí, Athletic-MG e Operário-PR iriam para os playoffs. Confira abaixo todos os resultados, a classificação geral de momento e também os confrontos da 2ª rodada da competição.

Classificação da Série B de 2026

Resultados da 1ª rodada da Série B de 2026

Vila Nova 2x2 CRB

Ceará 1x1 São Bernardo-SP

Operário-PR 1x0 Atlético-GO

Botafogo-SP 4x0 Fortaleza

Cuiabá 0x0 Sport

Avaí 2x0 Juventude

Náutico 0x1 Criciúma

Athletic-MG 2x1 Ponte Preta

Goiás 3x1 América-MG

Novorizontino 1x3 Londrina

Jogos da 2ª rodada da Série B de 2026

31.03 (terça) - Fortaleza x Cuiabá | Arena Castelão, às 19h

31.03 (terça) - Juventude x Novorizontino | Alfredo Jaconi, às 19h

01.04 (quarta) - Londrina x Goiás | Estádio do Café, às 19h

01.04 (quarta) - Atlético-GO x Náutico | Antônio Accioly, às 19h

01.04 (quarta) - Sport x Vila Nova | Ilha do Retiro, às 19h

01.04 (quarta) - Ponte Preta x Ceará | Moisés Lucarelli, às 21h

01.04 (quarta) - Criciúma x Athletic-MG | Heriberto Hulse, às 21h30

01.04 (quarta) - CRB x Avaí | Rei Pelé, às 21h30

02.04 (quinta) - São Bernardo-SP x Operário-PR | Estádio Municipal Primeiro de Maio, às 17h30

02.04 (quinta) - América-MG x Botafogo-SP | Arena da Independência, às 21h