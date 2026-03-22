Fortaleza humilhado e Ceará vaiado: o choque de realidade da Série B

A Série B de 2026 começou com um choque de realidade pesado para o futebol cearense neste sábado (21). Fora de casa, o Fortaleza foi humilhado pelo Botafogo-SP e perdeu por 4 a 0, com chance de sofrer até mais, enquanto o Ceará empatou pela segunda vez consecutiva com o São Bernardo-SP, agora em 1 a 1 na Arena Castelão, e terminou sob vaias dos torcedores presentes.

Logo, a 1ª rodada já serviu para entender a dificuldade da competição e também confirmar o temor que o campo já mostrava ao longo de todo o ano: o Campeonato Cearense não é parâmetro nenhum e times locais atravessam um momento técnico ruim. Diante de adversários que terminam no máximo na 10ª colocação do Campeonato Paulista e são cotados ao rebaixamento, o resultado não veio.

Assim, é nítido que a mudança precisa ser geral: mentalidade, elenco e estratégia. Vovô e Leão possuem a responsabilidade de subir de divisão após as tragédias de 2025 e precisam assumir isso.

Vexame histórico

A maior derrota sofrida pelo Fortaleza na história da Série B foi em 2007, quando perdeu para o Vitória-BA por 6 a 0. A sensação era de que esse placar poderia se repetir facilmente na Arena Santa Cruz, em São Paulo, diante do Botafogo-SP. O time de Thiago Carpini jogou por 10 minutos e depois foi completamente engolido pelos donos da casa, sem contar o descontrole emocional do grupo de jogadores no fim, que ainda resultou na expulsão do lateral-direito Mailton, uma baixa na 2ª rodada.

Os 14 jogos de invencibilidade no ano foram aniquilados. Individualmente e coletivamente, a equipe se comportou extremamente mal e sofreu um vexame, que necessita ser superado rápido na Série B.

Postura covarde

O Ceará foi o adversário do São Bernardo-SP em dois jogos seguidos: terça (17), em São Paulo, e sábado (21), na Arena Castelão. Dois empates, que serviram para escancarar as lacunas no elenco e também apresentar uma postura covarde no início da Série B, que não condiz com o que esse time precisa para subir de divisão. Em casa, o Vovô abriu o placar e parou de jogar depois disso, se recolheu, chamou os visitantes e sofreu, com o goleiro Richard sendo importante para evitar o pior.

Mais uma vez, as mudanças do técnico Mozart não surtiram efeito nenhum - com exceção de Melk. E se todos em Porangabuçu acham que não precisam de reforços, é fato que a ideia está desconectada da realidade.

Próximos jogos

Na Série B, o Fortaleza volta a campo na terça (31), diante do Cuiabá, às 19h, na Arena Castelão. O Ceará joga na quarta (1º), às 21h, no Moisés Lucarelli/SP. Antes, atuam pela Copa do Nordeste.

O Leão enfrenta o Ferroviário, terça (24), às 21h30, no Presidente Vargas (PV), e o Imperatriz-MA, sábado (28), às 19h, na Arena Castelão. O Ceará encara o ABC, quarta (25), às 19h, na Arena Castelão, e depois tem compromisso com Retrô-PE no sábado (28), 17h, na Arena de Pernambuco.