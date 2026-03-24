Taibinha recebe show de ondas e consagra campeões no Circuito Cearense de Bodyboarding 2026

A abertura do Circuito Cearense de Bodyboarding 2026 foi marcada por espetáculo dentro d’água na paradisíaca praia da Taibinha, em São Gonçalo do Amarante. Durante três dias intensos, entre 20 e 22 de março, atletas de diferentes partes do Brasil e do mundo protagonizaram baterias eletrizantes, coroando um dos melhores inícios de temporada. No domingo, ondas de até 1,5 metro deram o toque final perfeito para uma etapa memorável.

Luna Hardman brilha no feminino profissional

O grande nome do evento foi Luna Hardman, que confirmou o favoritismo e conquistou o título da categoria Profissional Feminino. A atleta capixaba, atual líder do circuito mundial e bicampeã Pro Junior, mostrou um repertório completo, com aéreas precisas e excelente leitura de ondas. Na segunda colocação ficou Rebecca Fontenele, enquanto o terceiro lugar teve empate entre a lenda Neymara Carvalho — pentacampeã mundial — e Patrícia Helena. A presença de Neymara ao lado da filha Luna foi um dos momentos mais simbólicos da etapa, reforçando o protagonismo feminino no esporte.

Legenda: Com o sucesso da etapa cearense, as atenções agora se voltam novamente para a Taibinha, que receberá a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding Profissional 2026, entre os dias 26 e 29 de março Foto: Foto: Victor Santiago

Victor Batista leva a melhor no masculino

Entre os homens, o título ficou com Victor Batista, que apresentou uma performance dominante do início ao fim. Com manobras progressivas e estratégia apurada, o atleta garantiu o topo do pódio. José Augusto terminou em segundo lugar após uma final equilibrada. O terceiro lugar foi dividido entre Walisson Soares e Isaías Ravyc. Um dos fatos mais surpreendentes da competição foi a eliminação precoce de Éder Luciano, tricampeão mundial, ainda na fase inicial, evidenciando o alto nível e a competitividade do circuito.

Kauan Silva e Pamela Sousa dominam no Open

Na categoria Open Masculino, Kauan Silva foi soberano e conquistou o título com autoridade. Levi Brito ficou em segundo, seguido por Cristian Teixeira e Gabriel Maia. Já no Open Feminino, Pamela Sousa garantiu a vitória com uma atuação consistente e agressiva. Kailany Souza terminou em segundo, enquanto Paula Carvalho e Carolina Madeira completaram o pódio.

Próxima parada: circuito brasileiro

Com o sucesso da etapa cearense, as atenções agora se voltam novamente para a Taibinha, que receberá a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding Profissional 2026, entre os dias 26 e 29 de março. Competindo em casa, os atletas cearenses chegam embalados e com boas chances de largar na frente na disputa nacional.