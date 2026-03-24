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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (24)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, 24 de março de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:51)
Jogada
Legenda: O atacante Iury Castilho é um dos principais jogadores do Sport
Foto: Paulo Paiva / Sport

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (24) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (24)

Liga dos Campeões Feminina da UEFA 

  • 14h45 – Wolfsburg x Lyon – Disney+ 
  • 17h00 – Arsenal x Chelsea – ESPN e Disney+ 

Copa do Nordeste 

  • 19h00 – Imperatriz x Retrô – Canal do Benja 
  • 19h30 – ASA x Piauí – SportyNet
  • 21h30 – Sport x Jacuipense – TV Jornal e SportyNet  
  • 19h00 – Ferroviário x Fortaleza – SBT 

Copa Verde – Centro-Oeste 

  • 19h00 – Rio Branco-ES x Vila Nova – SportyNet 

Copa Sul-Sudeste 

  • 19h00 – Caxias x Operário – Xsports 
  • 21h30 – Cianorte x Volta Redonda – Xsports 

Copa Verde – Norte 

  • 20h30 – Paysandu x Grêmio Sampaio-RR – Canal do Benja
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