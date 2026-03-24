Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (24)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, 24 de março de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:51)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (24) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (24)
Liga dos Campeões Feminina da UEFA
- 14h45 – Wolfsburg x Lyon – Disney+
- 17h00 – Arsenal x Chelsea – ESPN e Disney+
Copa do Nordeste
- 19h00 – Imperatriz x Retrô – Canal do Benja
- 19h30 – ASA x Piauí – SportyNet
- 21h30 – Sport x Jacuipense – TV Jornal e SportyNet
- 19h00 – Ferroviário x Fortaleza – SBT
Copa Verde – Centro-Oeste
- 19h00 – Rio Branco-ES x Vila Nova – SportyNet
Copa Sul-Sudeste
- 19h00 – Caxias x Operário – Xsports
- 21h30 – Cianorte x Volta Redonda – Xsports
Copa Verde – Norte
- 20h30 – Paysandu x Grêmio Sampaio-RR – Canal do Benja
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