Marcelo Paz revela interesse do Corinthians em Arthur Cabral
Ex-atacante do Ceará não vive grande fase no Botafogo
Marcelo Paz, o executivo de futebol do Corinthians, confirmou nesta segunda-feira o interesse na contratação do atacante Arthur Cabral, ex-Ceará, que está atualmente no Botafogo.
De acordo com o ex-presidente do Fortaleza, o Timão está em conversas com o estafe do atleta e com o clube carioca em busca de um acordo.
"Jogador que achamos interessante. Conversamos sim com o Botafogo sobre ele, conversamos com o estafe, mas não há nada concreto sobre um avanço. Não tenho nada a passar a vocês, a não ser que de fato existe um desejo, uma conversa real entre os dois clubes e o estafe do atleta. Mas não há nada de avanço", afirmou Paz.
Arthur Cabral chegou ao Botafogo em junho de 2025 e em 40 jogos, marcou apenas 6 gols, com quatro assistências. O contrato dele com o Botafogo vai até o fim de 2028.