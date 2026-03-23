Marcelo Paz revela interesse do Corinthians em Arthur Cabral

Ex-atacante do Ceará não vive grande fase no Botafogo

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:10)
Jogada
Legenda: Arthur Cabral tem contrato com o Botafogo até o fim de 2028
Foto: Vitor Silva / Botafogo

Marcelo Paz, o executivo de futebol do Corinthians, confirmou nesta segunda-feira o interesse na contratação do atacante Arthur Cabral, ex-Ceará, que está atualmente no Botafogo.

De acordo com o ex-presidente do Fortaleza, o Timão está em conversas com o estafe do atleta e com o clube carioca em busca de um acordo. 

"Jogador que achamos interessante. Conversamos sim com o Botafogo sobre ele, conversamos com o estafe, mas não há nada concreto sobre um avanço. Não tenho nada a passar a vocês, a não ser que de fato existe um desejo, uma conversa real entre os dois clubes e o estafe do atleta. Mas não há nada de avanço", afirmou Paz.

Arthur Cabral chegou ao Botafogo em junho de 2025 e em 40 jogos, marcou apenas 6 gols, com quatro assistências. O contrato dele com o Botafogo vai até o fim de 2028. 

Assuntos Relacionados

Jogada

Marcelo Paz revela interesse do Corinthians em Arthur Cabral

Ex-atacante do Ceará não vive grande fase no Botafogo

Redação Há 1 hora
Ceará vive seca de gols com bola em movimento

Jogada

Só na bola parada: Ceará não marca com bola rolando há cinco jogos

Com a falta de criatividade ofensiva, o recurso tem sido decisivo para o alvinegro balançar as redes nas últimas partidas

Liuê Góis 23 de Março de 2026

Jogada

Sport demite Roger Silva após início irregular na Série B

Passagem teve seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota

Redação 23 de Março de 2026

Jogada

Alex Sandro é cortado da Seleção Brasileira após lesão; Kaiki, do Cruzeiro, é convocado

Brasil irá fazer jogos amistosos contra França e Croácia

Redação 23 de Março de 2026
Taça Copa do Nordeste

Jogada

Nordestão reduz valores, mas ainda vale milhões para Ceará, Fortaleza e Ferroviário; confira cotas

Torneio regional vai distribuir mais de R$ 34 milhões aos clubes e quase R$ 6,5 milhões para federações

Brenno Rebouças 23 de Março de 2026
Tadeu gol

Jogada

Em jogo entre Goiás e América-MG, zagueiro coloca mão na bola e comete pênalti bizarro

A penalidade foi marcada por Marcelo de Lima Henrique, árbitro da FCF

Liuê Góis 23 de Março de 2026