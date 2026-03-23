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Alex Sandro e Gabriel Magalhães são cortados da Seleção; Kaiki é convocado

Seleção Brasileira fará amistosos contra França (26/03), em Boston, e Croácia (31/03)

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 20:42)
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Legenda: Alex Sandro e Gabriel Magalhães foram cortados da Seleção Brasileira
Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Mais dois cortes por lesão na Seleção Brasileira para amistosos contra contra França (26/03), em Boston, e Croácia (31/03), em Orlando.

O lateral-esquerdo Alex Sandro e o zagueiro Gabriel Magalhães foram cortados após lesões: o lateral do Flamengo, que se lesionou na partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro e zagueiro do Arsenal se queixou de dores no joelho direito após o jogo contra o Manchester City.

Enquanto Kaiki substitui Alex Sandro, do Flamengo, não será convocado outro jogador para substituir Gabriel Magalhães.

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