Alex Sandro e Gabriel Magalhães são cortados da Seleção; Kaiki é convocado

Mais dois cortes por lesão na Seleção Brasileira para amistosos contra contra França (26/03), em Boston, e Croácia (31/03), em Orlando.

O lateral-esquerdo Alex Sandro e o zagueiro Gabriel Magalhães foram cortados após lesões: o lateral do Flamengo, que se lesionou na partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro e zagueiro do Arsenal se queixou de dores no joelho direito após o jogo contra o Manchester City.

Enquanto Kaiki substitui Alex Sandro, do Flamengo, não será convocado outro jogador para substituir Gabriel Magalhães.