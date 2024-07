Fortaleza marcou gols em todos os jogos que fez como mandante no Brasileirão

O Fortaleza entra em campo neste domingo (21) tentando quebrar um tabu contra o Atlético-GO. E no que depender do desempenho ofensivo, o torcedor leonino tem motivos para estar confiante, já que o Tricolor marcou gols em todos os jogos que fez como mandante na Série A.

Foram nove partidas disputadas na capital cearense, com seis vitórias e três empates. Neste período, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda marcou 14 gols, balançando as redes em todos os jogos.

A vitória mais expressiva foi sobre o Palmeiras, por 3 a 0, em partida que o atacante Juan Martin Lucero fez dois gols.

Legenda: Lucero é o artilheiro do Fortaleza em 2024 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O camisa 9 é o artilheiro do Fortaleza na temporada (com 21 gols) e também no Brasileirão (com sete gols). Ele está confirmado no comando do ataque e deverá jogar ao lado de Yago Pikachu (vice-artilheiro no ano, com 11 gols) e de Breno Lopes, que vive ótima fase e foi o grande nome no triunfo sobre o Vitória, com um gol e uma assistência.

JOGOS DO FORTALEZA COMO MANDANTE NA SÉRIE A 2024

Fortaleza 3 x 1 Vitória

Fortaleza 1 x 0 Fluminense

Fortaleza 2 x 1 Juventude

Fortaleza 3 x 0 Palmeiras

Fortaleza 1 x 0 Grêmio

Fortaleza 1 x 0 Athletico-PR

Fortameza 1 x 1 Botafogo

Fortaleza 1 x 1 Bragantino

Fortaleza 1 x 1 Cruzeiro