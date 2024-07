Fortaleza busca derrubar tabu jogando em casa contra o Atlético-GO; confira

O Fortaleza busca, neste domingo (21), quebrar um tabu de nunca ter vencido o Atlético-GO jogando em seus domínios. As equipes já se enfrentaram em seis oportunidades na capital cearense, contando as seguintes competições: Brasileirão, Série B e Copa do Brasil. A vantagem é do time goiano, que tem quatro vitórias, e dois empates.

No recorte geral, contando também as partidas como visitante, o time hoje comandado por Juan Pablo Vojvoda também está em desvantagem. Em 12 jogos, são seis vitórias do oponente e apenas três triunfos do time cearense. A última vitória do Fortaleza ocorreu há dois anos, quando venceu o Dragão por 1 a 0, com gol de Moisés, no estádio Antônio Accioly.

Outra curiosidade é que o atual treinador do Dragão, Vágner Mancini, ainda não perdeu na temporada de 2024 enfrentando o Leão do Pici. Quando ainda era técnico do Ceará, disputou oito partidas contra o Fortaleza e empatou três, venceu uma e se consagrou campeão cearense deste ano, tirando o hexacampeonato do Tricolor, o que seria algo inédito no estado.

As equipes voltam a se enfrentar neste domingo (21), às 18h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão. O Diário do Nordeste acompanha o confronto ao vivo e em tempo real.