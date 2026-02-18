Diário do Nordeste
Fortaleza libera vagas para sócio gratuito para volta da semifinal contra o Ferroviário

Equipes se enfrentam no próximo sábado (21) para decidir vaga na final do Cearense

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:15)
Jogada
O Fortaleza decidiu liberar 500 vagas gratuitas para torcedores assistirem à partida contra o Ferroviário, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Cearense, no próximo sábado (21). Para ter acesso, é necessário estar cadastrado no plano gratuito “Pra Todo Tricolor”.

O plano foi criado pelo Fortaleza em 2025, como medida para democratizar o acesso a jogos do Tricolor do Pici. O clube define os jogos específicos em que será liberada a entrada gratuita. Neste caso, os torcedores ocuparão o Setor Azul do PV.

Para garantir vaga, é necessário realizar check-in. Para este plano específico, o check-in será liberado às 17h desta quarta-feira (18). A realização de check-in para sócios-torcedores para Fortaleza x Ferroviário, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Cearense, será liberada nesta quarta-feira (18). O jogo será às 16h30, no estádio Presidente Vargas (PV).

O check-in para a partida será iniciado às 13h, para os planos Conselheiro e Proprietário. Os demais planos serão liberados em sequência: Leão do Pici, às 14h, Leão de Aço, às 15h, Leão Fiel, É o Laion e Interior, às 16h, e Pra Todo Tricolor, às 17h.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

IMPORTÂNCIA DO JOGO

A partida definirá o finalista do Campeonato Cearense 2026. O Fortaleza largou em vantagem após vencer o jogo de ida por 2 a 0, com gols de Bareiro e Vitinho. O time pode perder por até um gol de diferença para avançar no tempo normal.

