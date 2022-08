Fortaleza já faturou R$ 1,4 milhão em 2022 com produtos licenciados

O Fortaleza se encaminha para a consolidação no mercado de licenciamento de produtos. Com a marca Leão 1918, o clube saiu de 4 para 80 fornecedores desde 2018. Assim, já faturou mais de R$ 1,4 milhão somente em 2022. A informação foi publicada nesta terça-feira (30) pelo portal Marketing Esportivo, especializado na área.

O Tricolor do Pici trabalha para combater a pirataria. Ao receber denúncias, os profissionais do clube buscam chegar a algumas empresas para realizar acordos e licenciá-las. Assim, conseguem agregar mais ganhos à receita do clube.

“Cada vez mais, a receita proveniente dos produtos licenciados se torna mais importante para o Fortaleza. Desde a criação do setor, conseguimos impulsionar significativamente o número de parceiros do clube. Esses acordos vão muito além da produção de produtos, uma vez que temos empresas que licenciam para serviços dos cursos da Laion Academy, curso técnico com profissionais da agremiação, e escolas de futebol para crianças, área em que já temos cinco unidades fora do estado”, explicou Renan Menezes ao site.

Uniformes

O time cearense foi um dos primeiros do futebol nacional a investir em marca própria. A Leão 1918, criada em 2016, produz os uniformes de jogo, além das linhas casual e de viagem desde 2016. No último lançamento, a camisa do Dia dos Pais, o clube faturou mais de R$ 300 mil reais em oito horas de venda.

O Fortaleza enfrenta o Botafogo neste domingo (4), em jogo da 25ª rodada do Brasileirão. O duelo será na Arena Castelão, às 18h (de Brasília).