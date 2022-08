Fortaleza fatura R$ 300 mil após torcida zerar estoque da nova camisa em oito horas de venda

A camisa comemortativa do Dia dos Pais deu sorte ao Fortaleza. Além da vitória por 3 a 0 diante do Internacional, na 21ª rodada do Brasileirão, a torcida zerou o estoque do novo manto tricolor. Em oito horas, o clube arrecadou R$300 mil na venda de 1.410 unidades. Cerca de três camisas foram vendidas por minuto.

"Agradeço a todo torcedor tricolor que, além de apoiar no jogo contra o Internacional, esgotou as 1.410 camisas em apenas oito horas ajudando cada vez mais o Fortaleza e a expandir as estruturas do clube. Também agradeço a todos os torcedores que adoraram e que vestiram essa grande camisa em homenagem ao Dia dos Pais. Estamos realizando uma nova remessa, pois foi esse sucesso todo e em breve estarão nas nossas 14 lojas e e-commerce", disse Danilo Grangeiro, executivo e gestor das lojas Leão 1918.

A Leão 1918, marca própria do Fortaleza, é um dos maiores faturamentos do clube. Ela existe há cinco anos e conta com 14 lojas espalhadas pela capital cearense e Região Metropolitana, além das vendas na internet.