Tinga será homenageado com mosaico no jogo do Fortaleza contra o Botafogo

A torcida do Fortaleza prepara um mosaico para homenagear o lateral-direito Tinga, no jogo contra o Botafogo, próximo domingo (4), na Arena Castelão. A Equipe Mosaico, responsável pela ação, iniciou a campanha Guerreiro Tricolor para financiar o material.

O mosaico terá cerca de 20 mil placas de papel e será nos setores Superior e Inferior Sul da arquibancada. O intuito é que cerca de três mil pessoas usem máscaras com a imagem do jogador e guardem a lembrança do momento.

Além disso, o grupo também formará uma frase e promete outra surpresa. Outras homenagens devem ser realizadas no decorrer do Brasileirão. Cerca de 50 pessoas vão participar da montagem.

Tinga é um dos ídolos do Tricolor do Pici, o lateral-zagueiro participou do título da Série B, da Copa do Nordeste, além da campanhas na Série A, Sul-Americana e na Libertadores. É o jogador mais vitorioso do time, com oito títulos. Ele ficou quase três meses longe dos gramados após lesão. O capitão da equipe voltou a atuar na vitória do Fortaleza em cima do Corinthians, no último domingo.

CAMPANHA

O grupo pretende arrecadar cerca de R$10 mil reais para produzir o mosaico. Até o dia do jogo a Equipe Mosaico vai receber as doações. Até o momento, cerca de 3% do valor foi arrecadado. O Fortaleza divulgou a campanha para a homenagem ao Guerreiro Tricolor.

Veja detalhes:

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil