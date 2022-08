Fortaleza lança uniforme em homenagem ao Dia dos Pais; veja fotos

O Fortaleza divulgou neste sábado (6) o novo uniforme para a temporada 2022, em homenagem à geração 1997 e ao Dia dos Pais. A camisa será utilizada neste domingo (7) contra o Internacional, na Arena Castelão, pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão.

A vestimenta é uma releitura do modelo utilizado em 1997 e celebra os 25 anos do manto recordado como “Porto Canoa”, em referência ao patrocínio máster no período.

O produto chega às Lojas 1918 nos valores de 219,90 (versão feminina) e 229,90 (versão masculina). O sócio-torcedor tricolor tem desconto na aquisição da camisa.

Veja fotos

Legenda: Camisa será utilizada contra o Internacional neste domingo (7) pela Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Matheus Lotif / Fortaleza EC

