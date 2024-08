Fortaleza garante premiação milionária na Copa Sul-Americana com vaga nas quartas; veja valores

O Fortaleza garantiu uma premiação milionária na Copa Sul-Americana de 2024 com o avanço às quartas de final. Ao superar o Rosario Central, da Argentina, na Arena Castelão, pelas oitavas de final, o time cearense embolsou US$ 700 mil (cerca de R$ 3,7 milhões) em premiação da Conmebol.

Agora, terá o Corinthians como próximo adversário no mata-mata. Com a nova classificação, o Leão atinge a marca de US$ 2,4 milhões (aproximadamente de R$ 14 milhões) apenas com o desempenho na atual edição dessa competição.

Foram US$ 460 mil por mérito esportivo, que é um bônus financeiro de US$ 115 mil concedido para cada vitória do clube durante a fase de grupos, além de US$ 900 mil pela participação no torneio, mais US$ 600 mil obtidos com a conquista da vaga nas oitavas de final e US$ 700 mil pelas quartas.

Caso chegue às semifinais, o prêmio da Conmebol será de US$ 800 mil (cerca de R$ 4,3 milhões).

Premiação do Fortaleza na Copa Sul-Americana de 2024

Prêmio por mérito esportivo com vitórias: US$ 460 mil

Participação na fase de grupos: US$ 900 mil

Vaga nas oitavas de final: US$ 600 mil

Vaga nas quartas de final: US$ 700 mil

Total: US$ 2,6 milhão (aproximadamente R$ 14 milhões)