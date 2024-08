Goleiro do Rosario Central danifica porta do vestiário do Castelão após eliminação para o Fortaleza

Após a eliminação do Rosario Central da Sul-Americana para o Fortaleza nesta quarta-feira (21), o goleiro do time argentino, Jorge Broun, danificou as portas do vestiário com socos e chutes. Com a ação dele, foi possível ver buracos deixados na estrutura de entrada do vestiário do time argentino.

Legenda: Broun em campo pelo Rosario Central contra o Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / AFP

O goleiro do Central chamou a atenção nos confrontos pelo seu cabelo descolorido no jogo de ida, e pelas duas falhas nos gols do Fortaleza, um em cada jogo. No gol de Marinho logo aos 2 minutos no Gigante de Arroyito, e no 3º gol do Leão no Castelão, ao soltar finalização defensável de Pikachu que Lucas Sasha aproveitou.